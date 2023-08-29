Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 80 военных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 80 военнослужащих убитыми, сообщили в Минобороны (МО) России.

"На краснолиманском направлении подразделения [российской] группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.

По данным МО РФ, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 80 военнослужащих противника, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.