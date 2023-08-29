МО РФ сообщило об уничтожении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах, добавили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах.