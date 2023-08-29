29 августа, 10:47,
обновлено 29 августа, 10:57
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР

© Минобороны России/ ТАСС

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах, добавили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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