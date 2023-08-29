МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

По данным ведомства, противник потерял до 100 военных на южнодонецком направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы: "Акация" и "Гиацинт-Б".