29 августа, 10:48,
обновлено 29 августа, 10:52
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 100 военных на южнодонецком направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы: "Акация" и "Гиацинт-Б". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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