29 августа, 10:49,
обновлено 29 августа, 10:57
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении возле Дорожного в ДНР воинского эшелона с боеприпасами ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В районе населенного пункта Дружковка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 93-й украинской мехбригады, добавили в министерстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска ракетным ударом поразили воинский эшелон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки возле Дорожного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В районе населенного пункта Дорожное Донецкой Народной Республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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