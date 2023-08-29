МО РФ сообщило о поражении возле Дорожного в ДНР воинского эшелона с боеприпасами ВСУ

В районе населенного пункта Дружковка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 93-й украинской мехбригады, добавили в министерстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска ракетным ударом поразили воинский эшелон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки возле Дорожного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Дорожное Донецкой Народной Республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.