Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Черным морем

Аппарат потерпел крушение, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря", - отметили в ведомстве.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщали, что самолет морской авиации уничтожил над Черным морем еще один беспилотник самолетного типа.