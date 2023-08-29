29 августа, 12:36,
обновлено 29 августа, 12:44
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Черным морем

Минобороны России, архив
© Минобороны России, архив

Аппарат потерпел крушение, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря", - отметили в ведомстве.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщали, что самолет морской авиации уничтожил над Черным морем еще один беспилотник самолетного типа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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