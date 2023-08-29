Киев втягивает Запад в конфликт, не получая гарантии безопасности. Ситуация вокруг Украины

Киев делает все для более глубокого втягивания Запада в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы полученное от партнеров Украины одобрение ударов по "всему российскому", в том числе и по Крыму.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна считает преждевременным говорить о месте проведения саммита по так называемой формуле мира Киева. Колонна также отмечает, что вопрос гарантий безопасности Украине со стороны Франции находится в стадии обсуждения.

Суд в Полтавской области оправдал уклонявшегося от службы в армии гражданина, мотивируя это тем, что указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы, а потому не обязателен к исполнению.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российская группировка "Запад" отразила на купянском направлении шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России. На краснолиманском направлении были отражены три атаки и на запорожском направлении - две атаки противника. На донецком направлении подразделения Южной группировки войск РФ отразили одну атаку ВСУ и улучшили положение по переднему краю, отметили в ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах. Были в том числе уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Кроме того, в ДНР российским ракетным ударом был поражен эшелон с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, а также уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили противокорабельную ракету "Нептун" и 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, отметили в ведомстве.

Втягивание в конфликт

Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских властей о том, что Запад якобы одобряет удары Киева по "всему российскому", в том числе и по Крыму.

"Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет в том, что [будут] неизбежные издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет вот это столкновение точек зрения. Мы очень внимательно за этим наблюдаем", - отметил представитель Кремля.

Обстрел российской территории

Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ поселка Климово Брянской области, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение. "Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Богомаз.

Неопределенные гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кисидой выразил пожелание как можно скорее начать переговоры с Токио о гарантиях безопасности Киеву, сообщила пресс-служба украинского лидера. Зеленский рассказал Кисиде о подготовке Киевом очередного мероприятия на уровне советников по нацбезопасности по продвижению его так называемой формулы мира и пригласил Токио принять в нем участие. Также в ходе разговора обсуждалась подготовка "конференции по восстановлению Украины", которую планируется провести в Японии в начале следующего года.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна считает преждевременным говорить о месте проведения саммита по так называемой формуле мира Киева. После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой она заявила, что ведется дополнение списка стран, "которые обсуждают с Украиной параметры устойчивого мира". "Круг этих государств расширяется", - сказала Колонна. Затронув вопрос гарантий безопасности Украине со стороны Франции, министр отметила, что эта тема находится в стадии обсуждения.

Выборы как символ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк смягчил свое заявление о том, что Зеленский не намерен проводить выборы до завершения боевых действий, несмотря на позицию западных партнеров. Ранее Подоляк заявил о том, что президент публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение при военном положении.

Такая позиция украинского руководства вызвала неоднозначную реакцию на Западе. По всей видимости, это заставило Подоляка заявить, что проведение выборов "станет историческим прецедентом и мощным символом приверженности Украины принципам демократии", но назвать при этом задачу сверхсложной.

Комментируя ситуацию с выборами, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что парламентские и президентские выборы несут серьезные риски для команды президента Украины. Депутат считает, что "по политической логике выборы выгодны Зеленскому <...> как можно скорее". Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем меньше у нынешнего украинского президента шансов на переизбрание, уверен Гончаренко.

Незаконная мобилизация

Указ президента о мобилизации исполнять необязательно, потому что под ним нет конституционной основы, говорится в решении Зеньковского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Основываясь на этой оценке, суд вынес оправдательный приговор в отношении военнообязанного гражданина, которого обвиняли по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации).

В мотивационной части решения суда сказано, в частности, что "так называемые "законы" и "указы президента", в том числе о мобилизации, <...>, об использовании ВСУ, которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению". Суд считает также, что у военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, поскольку "принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

Вопрос зерна

Аграрии Украины сократят посевные площади под озимые культуры на 30% в случае отсутствия экспорта зерна по Черному морю, сообщил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. При этом он отметил, что уже два иностранных судна из девяти, которые оставались в украинских черноморских портах с февраля 2022 года, прошли до Босфора. Это, по его мнению, говорит о том, что "коридор можно считать безопасным для судов и членов экипажей", поэтому Украина уже готова не только выпускать суда, но и принимать новые, чтобы загружать их аграрной продукцией и другими товарами для вывоза на внешние рынки.

Возобновление зерновой сделки может обсуждаться на предстоящей 4 сентября в России встрече президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили турецкие СМИ. Однако, как отметил дипломатический источник в Москве, судьбу сделки можно обсуждать лишь на условиях, которые ранее озвучил российский лидер.