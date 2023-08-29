Авиация проамериканской коалиции 16 раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танф

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, коалиция продолжает создавать опасные ситуации, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C [проамериканской антитеррористической] коалиции. Подобными действиями [проамериканская антитеррористическая] коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.

По его словам, авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

Также Кулить сообщил, что продолжается осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. "За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - девять обстрелов", - заявил он.