29 августа, 22:51,
обновлено 29 августа, 22:57
Военная операция на Украине

В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках над Брянской и Орловской областями

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Три аппарата были сбиты средствами ПВО над Брянской областью

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотниками самолетного типа, они перехвачены средствами ПВО над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области", - отметили в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщали, что около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в РФ. Средства ПВО уничтожили его над Брянской областью. 

Теги:
РоссияОрловская областьБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация