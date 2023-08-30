В Минобороны России сообщили об уничтожении в Черном море четырех катеров ВСУ

По данным ведомства, удалось ликвидировать 50 украинских военных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"30 августа около 00:00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", - заявили в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщали об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем. Они пытались атаковать объекты на территории РФ.