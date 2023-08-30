29 августа, 23:00,
обновлено 29 августа, 23:11
Военная операция на Украине

В Минобороны России сообщили об уничтожении в Черном море четырех катеров ВСУ

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По данным ведомства, удалось ликвидировать 50 украинских военных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"30 августа около 00:00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", - заявили в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщали об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем. Они пытались атаковать объекты на территории РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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