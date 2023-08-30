ВС РФ с помощью миномета "Сани" поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России сообщили, что выполнение боевой работы в связке с подразделениями разведки и беспилотников позволяет оперативно наносить поражение вновь выявленным целям

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчет миномета "Сани" калибра 120 мм из Центрального военного округа при выполнении боевой задачи разгромил опорный пункт, уничтожив группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА "Суперкам" было вскрыто перемещение подразделений ВСУ, выполняющих смену личного состава и усиление на опорном пункте, координаты которого немедленно были переданы артиллеристам. Получив данные о цели, военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию и внесли необходимые поправки для точного нанесения удара. После подтверждения команды на открытие огня, минометчики первым же выстрелом разбили укрепления опорного пункта, а для поражения разрозненных групп боевиков применили осколочные мины", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что выполнение боевой работы в связке с подразделениями разведки и беспилотников позволяет оперативно наносить поражение вновь выявленным целям.