Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР

В Минобороны России сообщили, что артиллерийские подразделения самоходных орудий 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу "по уничтожению живой силы и техники украинских националистов"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчеты самоходных орудий "Нона-С" ВДВ РФ отработали по наступающим подразделениям ВС Украины и сорвали их наступление в районе села Клещеевка в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения самоходных орудий 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону у села Клещеевка к югу от Артемовска. Экипажи самоходных орудий "Нона-С" совершили марш на огневые позиции и после прицеливания по навесной траектории с закрытых огневых позиций выполнили стрельбу по наступающим подразделениям ВСУ, нанеся им огневое поражение", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что артудар сорвал попытку штурма позиций ВС РФ, а артиллеристы-десантники после отработки целей оперативно сменили свои позиции.