Балицкий опроверг заявления СМИ о преодолении ВСУ первой линии обороны сил РФ на Запорожье

Украинские военные не взяли населенный пункт Работино, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении и не взяли населенный пункт Работино. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя соответствующие публикации зарубежных СМИ.

"Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия [обороны] взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <…> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге Работина", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".