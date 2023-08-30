30 августа, 07:50,
обновлено 30 августа, 08:10
Военная операция на Украине

Балицкий опроверг заявления СМИ о преодолении ВСУ первой линии обороны сил РФ на Запорожье

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Украинские военные не взяли населенный пункт Работино, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении и не взяли населенный пункт Работино. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя соответствующие публикации зарубежных СМИ.

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"Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия [обороны] взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <…> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге Работина", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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