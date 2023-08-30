Силы РФ за сутки уничтожили в Херсонской области украинские гаубицы Д-30 и "Мста-Б"

Представитель экстренных служб региона сообщил, что на херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений украинской армии

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области украинские гаубицы Д-30 и "Мста-Б" с боекомплектами. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: три военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести, два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: семь боевиков ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

По данным представителя экстренных служб, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом уничтожена на каховском направлении.

На херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений украинской армии.