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обновлено 30 августа, 09:09
Военная операция на Украине

Российский Су-30 уничтожил военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиного

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
Истребитель Су-30
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

В Минобороны РФ ранее сообщали, что самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек в Черном море

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 морской авиации уничтожил быстроходный военный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем восточнее острова Змеиного в Черном море. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"30 августа 2023 года восточнее острова Змеиного в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек в Черном море. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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