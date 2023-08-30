Песков прокомментировал атаки Украины на гражданские объекты в России

Российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов, атаковавших аэропорт в Пскове с тем, чтобы принять дальнейшие меры, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию, связанную со специальной военной операцией (СВО), это касается и массированной атаки дронов на Псков, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы меня спрашивали, докладывалось ли президенту о нападении дронов в Пскове. Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции", - сказал представитель Кремля. "Конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доводится до сведения верховного главнокомандующего", - подчеркнул Песков.

Песков добавил, что российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов, атаковавших аэропорт в Пскове с тем, чтобы принять дальнейшие меры.

"Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами - выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", - сказал он.

Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Очередную серию ударов беспилотников представитель Кремля назвал продолжением "террористической активности киевского режима".

"Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас", - сказал Песков.