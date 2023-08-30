ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ в ДНР

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, ударными беспилотниками были уничтожены два пикапа с боевиками в районах совхоза "Октябрь" и Левадного

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки", - сказал он на видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.

По словам начальника пресс-центра, ударными беспилотниками были уничтожены два пикапа с боевиками в районах совхоза "Октябрь" и Левадного. "Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена артиллерийская установка "Акация" в районе Новоселки", - отметил он.

В свою очередь авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ около Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчеты зенитного ракетного комплекса "Оса" сбили украинский беспилотник самолетного типа "Лелека". Чехов подчеркнул, что на южнодонецком направлении передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии нанесли ВСУ огневое поражение, чтобы не допустить наступательных действий противника.

"Реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополя, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном", - сказал начальник пресс-центра.