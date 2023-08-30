МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления и разведки ВСУ

По данным военного ведомства, цели удара достигнуты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели удара достигнуты.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что цели удара были достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.