30 августа, 10:55,
обновлено 30 августа, 11:03
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления и разведки ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным военного ведомства, цели удара достигнуты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели удара достигнуты.

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Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что цели удара были достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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