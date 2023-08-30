30 августа, 10:56,
обновлено 30 августа, 11:00
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении убитыми до 60 военнослужащих.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сообщили там. 

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