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обновлено 30 августа, 11:01
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ в районе Работина и Вербового

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По данным военного ведомства, на запорожском направлении уничтожили до 85 украинских военнослужащих

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки отбили девять атак украинских штурмовых групп в районе Работина и Вербового в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что за сутки на этом направлении было уничтожено до 85 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 3 артиллерийские системы М777 и 3 гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90 производства Великобритании. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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