МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 120 военных на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 120 военных и гаубицы Д-20 и Д-30.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 120 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.