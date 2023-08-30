30 августа, 10:58,
обновлено 30 августа, 11:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 120 военных на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 120 военных и гаубицы Д-20 и Д-30.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 120 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве. 

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