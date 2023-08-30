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обновлено 30 августа, 11:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ возле Белогоровки, Зайцева и Красногоровки

По данным военного ведомства, возле Пречистовки в ДНР поражены склады боеприпасов и топлива ВСУ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Белогоровки, Зайцева и Красногоровки, потери противника составили до 380 военных убитыми и ранеными. Возле Пречистовки в ДНР поражены склады боеприпасов и топлива ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в военном ведомстве.

Также ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", противотанковую пушку "Рапира". Как уточнили в МО РФ, "в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ". 

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