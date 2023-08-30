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обновлено 30 августа, 11:04
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" отразила на купянском направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 100 военнослужащих. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 орудия М109 американского производства, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и Krab польского производства. 

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