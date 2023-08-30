30 августа, 10:59,
обновлено 30 августа, 11:03

МО РФ сообщило о поражении штаба оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине поразили штаб оперативно-тактической группы "Донецк" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, а также узел связи 24-й механизированной бригады противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены: штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах. 

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