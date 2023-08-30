МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 28 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой Народной Республики, Очереватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области", - проинформировали в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 234 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 570 танков и других боевых бронированных машин, 1 146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 528 единиц специальной военной автомобильной техники.