30 августа, 11:45
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что силы РФ берут в плен до девяти военных ВСУ за одну атаку на Запорожье

Врио губернатора Запорожской области отметил, что противник бросает в бой большое число неопытных людей, не имеющих отношения к военному делу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские силы за одну атаку на запорожском направлении берут в плен от двух до девяти военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"За атаку мы сейчас берем в плен от двух до девяти человек, все они - Одесская область, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская [области]. Постоянно сдаются, приходят группами, выходят из укрытий. К сожалению, это все русскоязычные ребята", - сказал он в эфире Первого канала.

Балицкий отметил, что противник бросает в бой большое число неопытных людей, не имеющих отношения к военному делу. При этом, по его словам, они все имеют старую экипировку. "На многих бронежилеты со старыми кровоподтеками, то есть б/у", - добавил врио губернатора региона. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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