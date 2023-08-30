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обновлено 30 августа, 12:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ в Черном море

Минобороны России, архив
© Минобороны России, архив

Катер с экипажем уничтожили восточнее острова Змеиный, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-24 морской авиации уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем восточнее острова Змеиный в Черном море. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"30 августа 2023 года восточнее острова Змеиного в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек в Черном море. Позже в ведомстве заявили об уничтожении еще одного катера с экипажем восточнее Змеиного. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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