На исследовательском судне "Евгений Горигледжан" в Калининграде подняли флаг ВМФ

Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Церемония торжественного поднятия флага Военно-морского флота (ВМФ) РФ на океанографическом исследовательском судне (ОИС) "Евгений Горигледжан", построенном для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского флота командир судна пронес полотнище военно-морского флага перед строем личного состава корабля, и флаг был поднят. <…> По традиции чин освящения ОИС "Евгений Горигледжан", а также благословения команды судна совершил настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний", - говорится в сообщении.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" сделано по специальному проекту, в создании которого принимали участие многие организации и предприятия, отметил на церемонии генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин. "Совместными усилиями мы дали судну вторую жизнь с принципиально новым назначением. Теперь это один из символов единства корабелов "Янтаря" и нашего доблестного Военно-морского флота", - сказал он.

Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил коллектив завода за проделанную работу и отметил особый вклад в создании судна АО "ПСЗ "Янтарь" и АО "ЦМКБ "Алмаз": "Конструкторы, инженеры, рабочие, члены экипажа на деле доказали свой профессионализм и высокую квалификацию. Судно несет имя выдающегося советского и российского инженера-конструктора, главного конструктора атомных подводных лодок Евгения Алексеевича Горигледжана. Уверен, что судно с именем такого заслуженного человека будет только преумножать славу и мощь России в Мировом океане", - сказал он.

ОИС "Евгений Горигледжан" проекта 02670 было заложено 19 марта 2016 года. Оно названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана (19.03.1934 - 26.09.2014). Проект 02670 разработан в ЦМКБ "Алмаз".

Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море. Оно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение судна - 4 тыс. тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 человек экспедиции.