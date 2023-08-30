Атака дронов на Россию и мобилизационные возможности Киева. Ситуация вокруг Украины

Пять регионов в центральной России, Псковская область и Севастополь подверглись в ночь на 30 августа массированной атаке украинских дронов. Значительная часть беспилотников была уничтожена силами ПВО, на псковском аэродроме в результате попадания БПЛА возник пожар.

Власти Украины даже при поддержке Запада не смогут организовать мобилизацию 3 млн человек, для этого нет ни людей, ни вооружения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом он считает вполне реальной мобилизацию на Украине порядка 400 тыс. человек.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отбили девять атак украинских штурмовых групп в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении было отражено пять атак, на купянском направлении - три атаки, на краснолиманском направлении - одна атака противника, отметили в ведомстве. За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 960 бойцов, а также значительное количество боевой техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах, указали в Минобороны РФ. Были в том числе поражены штаб оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ и узел связи 24-й механизированной бригады противника. Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили вагоны с боеприпасами на станции разгрузки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Атака дронов

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В Брянской, Калужской, Московской, Орловской и Рязанской областях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО. Кроме того, в Севастополе была отражена атака морских беспилотников.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов, атаковавших аэропорт в Пскове с тем, чтобы принять дальнейшие меры. Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу так как "подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты", сказал Песков.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли версии, что беспилотники для удара по Псковской области были запущены из Эстонии или Латвии, представитель Кремля подчеркнул: "Это прерогатива наших военных экспертов - делать заключения относительно маршрута следования беспилотников".

Нежизнеспособные гарантии

Страны Евросоюза обсуждают предоставление гарантий безопасности Украине. Очередная дискуссия по этому вопросу прошла на неформальном заседании министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза. Как заявил ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо, страны ЕС и НАТО "каждую неделю" выдвигают новые идеи по предоставлению гарантий безопасности Украине. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, частью гарантий безопасности для Украины должно быть расширение поставок вооружений и подготовки солдат.

Любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Мобилизационные возможности

Власти Украины даже при поддержке Запада не смогут организовать мобилизацию 3 млн человек, для этого нет ни людей, ни вооружения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя публикацию немецкой газеты Die Welt о необходимости мобилизовать до 3 млн человек для достижения успеха в противостоянии с Россией. Он подчеркнул также, что у Киева нет организационных и материально-технических возможностей для обеспечения этих 3 млн стрелковым оружием. Запад также не в состоянии вооружить трехмиллионную армию, считает Азаров.

У Киева есть возможность мобилизовать еще до 400 тыс. человек, но это окажется одной из последних волн массовой мобилизации, так как ресурс будет исчерпан, сказал экс-премьер.

Заграничные полигоны

Евросоюз увеличит с 30 тыс. до 40 тыс. число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он сообщил также, что ЕС намерен создать в рамках Европейского фонда мира фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы объемом в €5 млрд в год, что "должно стать ключевым элементом нашей поддержки Украины".

Более 20 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку на полигонах Великобритании, сообщили в пресс-службе генштаба ВСУ. Там добавили, что перед обучением военные получили амуницию, обувь, форму, бронежилеты, шлемы и другое оборудование.

Приоритеты Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Он напомнил, что Германия является вторым по величине поставщиком оружия Украине после США. Поставки Киеву различных видов вооружения, как подчеркнул канцлер, "имеют немедленный эффект". В качестве примеров он упомянул о ЗСУ Gepard и системе ПВО IRIS-T, подчеркнув, что "именно в направлении артиллерийских боеприпасов и ПВО мы и дальше будем видеть свои приоритеты".

Опережая президента

Автор внесенного сегодня в Верховную раду законопроекта о приравнивании коррупции к госизмене на время действия военного положения на Украине Дмитрий Разумков заявил, что сделал это, упреждая аналогичную инициативу президента страны Владимира Зеленского. Депутат отметил, что его проект не предполагает передачу расследования дел о коррупции из ведения Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Службе безопасности Украины (СБУ), как это планировал Зеленский, так как "с помощью СБУ власть сможет давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела".

Он также рассказал, что его законопроект предусматривает наказание за связанные с коррупцией преступления от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, инициатива Разумкова усложняет регистрацию президентского варианта, так как теперь внести новый законопроект можно не ранее чем через 14 дней.