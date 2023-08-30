30 августа, 19:41,
обновлено 30 августа, 19:51
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о перехвате двух БПЛА ВСУ над Брянской областью и ракеты над Крымом

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как заявили в ведомстве, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ, российские средства ПВО перехватили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области.

В небе над Крымом была уничтожена украинская ракета, сообщили в Минобороны России. 

В российском ведомстве ранее сообщали, что самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек. В МО РФ позже дважды заявили об уничтожении украинских военных катеров с экипажем в Черном море, восточнее острова Змеиный. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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