Расчеты "Бук-М3" поразили средство воздушного нападения ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России добавили, что этот расчет комплекса уже уничтожил более 40 воздушных и аэродинамических целей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие с помощью зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" уничтожили средство воздушного нападения украинских сил, которое создавало угрозу для охраняемых объектов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства расчеты комплексов группировки войск "Центр" обнаружили и захватили воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к охраняемым объектам. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитной управляемой ракетой и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении", - сообщили в российском военном ведомстве, не уточнив тип цели.

В Минобороны РФ добавили, что этот расчет комплекса уже уничтожил более 40 воздушных и аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются беспилотники Bayraktar и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.