Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин, потери противника составили до двух взводов личного состава

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Запад" за прошедшие сутки отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"На купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии, а также состава 43-й механизированной, 68-й отдельной егерской и 25-й воздушно-десантной бригад. Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника", - сообщил Якимкин.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три минометных расчета в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Синица" и "Лелека-100" в районе Софиевки и Жигловки. Общие потери противника составили до двух взводов личного состава", - добавил Якимкин.