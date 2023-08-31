31 августа, 02:03
Военная операция на Украине

Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин, потери противника составили до двух взводов личного состава

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Запад" за прошедшие сутки отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии, а также состава 43-й механизированной, 68-й отдельной егерской и 25-й воздушно-десантной бригад. Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника", - сообщил Якимкин.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три минометных расчета в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Синица" и "Лелека-100" в районе Софиевки и Жигловки. Общие потери противника составили до двух взводов личного состава", - добавил Якимкин. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация