В Минобороны РФ сообщили о срыве артиллеристами ВДВ атаки ВС Украины западнее Артемовска

Противник отступил, бросив в лесополосе своих раненых и убитых солдат, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гаубичные расчеты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчетом беспилотных летательных аппаратов российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу [Артемовску] лесопосадках. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар. Прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке. Враг был деморализован и отступил, бросив в лесополосе своих раненых и убитых солдат", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска. Российские десантники вели огонь из 122-мм гаубиц Д-30.