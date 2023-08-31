31 августа, 06:56

Военнослужащие ЧФ отработали на сборах навыки по борьбе с БПЛА

Военные отработали широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения, сообщили в Черноморском флоте

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Сборы с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) прошли на полигонах боевой подготовки Черноморского флота (ЧФ). В частности, военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, а также поразили воздушные цели условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды воздушных целей противника. Мишени позволили отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения. Помимо этого, военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие проходит в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей флота в применении ПЗРК. 

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