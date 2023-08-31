31 августа, 07:43
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении украинских гаубицы Д-30 и САУ "Гвоздика"

В оперативных службах региона рассказали, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" погибли 15 бойцов ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Российские силы за сутки уничтожили в Херсонской области украинскую гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" с боекомплектами. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве трех человек, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 12 военнослужащих ВСУ погибло, восемь получили ранения различной степени тяжести, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказали в оперативных службах, добавив, что на каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом.

Помимо этого, в островной зоне уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему и позиция одного из подразделений украинской армии. 

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