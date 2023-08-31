Рогов сообщил об атаках ВСУ на Вербовое в попытке окружить Работино

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", если украинские военнослужащие пройдут глубже, то окажутся под огнем

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) переключили основное внимание на запорожском направлении с населенного пункта Работино на близлежащее село Вербовое. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас основные накаты ВСУ пытаются делать по населенному пункту Вербовое, чтобы выровнять фронт, чтобы начать окружать Работино с востока. В настоящее время если они проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт", - сказал Рогов.

В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью российские силы уничтожили две штурмовые группы украинской армии, которые попытались прорвать оборону Вербового.

Во вторник Рогов информировал ТАСС, что силы РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе Вербового и заставили противника отступить.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.