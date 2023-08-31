МО РФ заявило о пресечении очередной попытки Украины атаковать беспилотником объекты в РФ

В ведомстве сообщили о перехвате БПЛА средствами ПВО над Брянской областью

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киев предпринял еще одну попытку атаковать объекты РФ беспилотником самолетного типа, он перехвачен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"31 августа текущего года около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.