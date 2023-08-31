31 августа, 10:10,
обновлено 31 августа, 10:20

МиГ-31 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Лев Федосеев/ ТАСС
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© Лев Федосеев/ ТАСС

В Минобороны РФ уточнили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы РФ самолетом Р-8А Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны России.

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"31 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства. 

Теги:
НорвегияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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