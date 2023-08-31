Источник: "Генералиссимус Суворов" начал переход на ТОФ к месту постоянного базирования

По словам собеседника агентства, продолжительность перехода составит около двух недель

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") начал переход с Северного флота (СФ) на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке. Продолжительность перехода составит около двух недель", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.