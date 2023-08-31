Минобороны РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении

В ЛНР отразили пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" в течение суток улучшила положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что за сутки было отражено пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки и Новоегоровки в Луганской Народной Республике. "Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также 2 гаубицы Д-20. Также, в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.