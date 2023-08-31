31 августа, 11:09,
обновлено 31 августа, 11:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 украинских беспилотников

© Минобороны России/ ТАСС

Среди них Ту-141 "Стриж", отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 "Стриж". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"За сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 "Стриж", в районах населенных пунктов Ковалевка, Голиково Луганской Народной Республики, Соледар, Благодатное Донецкой Народной Республики, Мирное, Новоукраинка, Токмак Запорожской области и Обрывка Херсонской области", - заявили в оборонном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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