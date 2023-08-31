31 августа, 11:11,
обновлено 31 августа, 11:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении шести атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 365 военных

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки отразили на донецком направлении шесть атак штурмовых групп украинских вооруженных сил (ВСУ). Как сообщили в Минобороны (МО) РФ, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики, - отметили в военном ведомстве. - За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты Bradley производства США, 2 бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30".

Помимо этого, по сообщению МО, в районе населенного пункта Веселое в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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