МО РФ сообщило о поражении полевого лагеря подготовки военнослужащих ВСУ в ДНР

Кроме того, в районе Славянска уничтожили зенитный ракетный комплекс С-200

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции в минувшие сутки поразили пункт управления 72-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ), а также полевой лагерь подготовки военных противника в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе города Угледара и населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах. В районе Славянска в ДНР был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.