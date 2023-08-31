31 августа, 11:12,
обновлено 31 августа, 11:18
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

© Минобороны России/ ТАСС

За сутки на этом направлении уничтожили до 85 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов в районе Орехова на запорожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"В районе города Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на этом направлении за сутки было уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 3 гаубицы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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