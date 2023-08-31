Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

За сутки на этом направлении уничтожили до 85 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов в районе Орехова на запорожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В районе города Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на этом направлении за сутки было уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 3 гаубицы.