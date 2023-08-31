31 августа, 11:13,
обновлено 31 августа, 11:34
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 55 военных

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 55 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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