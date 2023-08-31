Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 55 военных

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 55 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили там.