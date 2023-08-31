МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, противник потерял на этом направлении до 20 военных

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склад боеприпасов, а также до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны", - указали в ведомстве.