31 августа, 11:15,
обновлено 31 августа, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в районе Угледара

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник за сутки потерял до 100 военных на южнодонецком направлении

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"В районе города Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 гаубицы "Мста-Б", а также орудие М119 производства США", - уточнили в Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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