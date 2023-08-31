МО РФ сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в районе Угледара

По данным ведомства, противник за сутки потерял до 100 военных на южнодонецком направлении

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В районе города Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 гаубицы "Мста-Б", а также орудие М119 производства США", - уточнили в Минобороны РФ.