МО РФ заявило о пресечении еще одной попытки Киева атаковать БПЛА объекты в России

Беспилотник уничтожили средствами ПВО над Брянской областью, отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украина предприняла еще одну попытку атаковать объекты в РФ беспилотником самолетного типа, он уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"31 августа текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.