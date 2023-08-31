31 августа, 18:01
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о пресечении еще одной попытки Киева атаковать БПЛА объекты в России

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Беспилотник уничтожили средствами ПВО над Брянской областью, отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украина предприняла еще одну попытку атаковать объекты в РФ беспилотником самолетного типа, он уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"31 августа текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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