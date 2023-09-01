Командир группы снайперов ТОФ рассказал об отборе в подразделение

По словам военнослужащего с позывным Ярый, каждый кандидат проходит четыре этапа отбора

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кандидат на зачисление в группу мобильных тяжелых снайперов Тихоокеанского флота (ТОФ) должен пройти четыре этапа отбора, в том числе психологический. Об этом ТАСС сообщил командир группы с позывным Ярый.

"Очень суровый отбор. Проходят проверку в органах госбезопасности - это самый первый момент, который есть. Во-вторых, люди проходят психологический отбор, затем - стрелковый отбор, то есть люди выполняют определенные упражнения из определенных видов оружия, чтобы мы могли понимать, сможем ли мы их чему-то научить или нет. Затем конкретно каждый командир подгруппы, у которого есть вакантная должность, беседует с ним. И если он ему подходит, он его заберет себе. Каждая подгруппа, каждая пятерка - это такая маленькая семья, где люди должны в первую очередь доверять друг другу. Вот после этого человек попадает к нам", - рассказал он.

Ранее работающий на передовой в зоне СВО снайпер рассказывал о том, что обычными целями для таких стрелков становятся операторы АГС (автоматических гранатометов станковых) и пулеметные гнезда.