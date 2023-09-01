1 сентября, 00:04
Военная операция на Украине

Снайпер ТОФ рассказал, что стрелки в зоне СВО стали приоритетной целью для противника

Командир группы мобильных тяжелых снайперов Тихоокеанского флота с позывным Ярый также отметил, что концепция ведения боевых действий подразделений НАТО подразумевает применение танка для уничтожения стрелков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские стрелки в ходе спецоперации на Украине становятся для противника приоритетными целями, для уничтожения которых используют все доступные средства наблюдения и разведки. Об этом ТАСС сообщил командир группы мобильных тяжелых снайперов Тихоокеанского флота (ТОФ) с позывным Ярый.

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"Мы не можем предсказать, какие средства наблюдения и выявления снайперов может применить противник на направлении. Здесь спасет только одно: чем дальше ты стреляешь, тем безопаснее жить. За снайпером всегда идет охота. Снайпер - это приоритетная цель для уничтожения, любой снайпер", - сообщил он.

Снайпер также отметил, что концепция ведения боевых действий подразделений НАТО подразумевает применение танка для уничтожения вражеских снайперов, подобные случаи фиксировались в зоне спецоперации. "Если противник нашел нашего снайпера или снайперскую группу, выезжает танк и просто бьет по нам. Так было в октябре 2022 года: мою позицию обнаружили и по мне танк стрельнул 19 раз, мы оттуда выбрались случайно", - рассказал командир группы. 

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