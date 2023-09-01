ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении

Потери противника составили более 40 человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении, противник потерял более 40 боевиков. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районах торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 боевиков", - сказал он.

По словам Савчука, средствами противовоздушной обороны группировки были сбиты три беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. В рамках контрбатарейной борьбы российские подразделения вскрыли и подавили более 20 артиллерийских позиций, а также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" украинских войск.